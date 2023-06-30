Зеленский собрал Ставку: Залужному и еще одному генералу дано поручение

Силовики держат на постоянном контроле ситуацию в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На сегодняшнем заседании было принято решение усилить оборонные меры на границе с Беларусью. Как известно, недавно эта страна приняла у себя наемников из ЧВК "Вагнера", которые долгое время воевали на территории Украины.

Как сообщила пресс-служба главы государства, на Ставке также обсуждали ситуацию на поле боя, продвижение украинской армии, а также усиление ВСУ дополнительными артсистемами и снарядами.

"Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ДПСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле", — говорится в сообщении.

В ходе заседания главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему Объединенными силами ВСУ Сергею Наеву было поручено выполнить комплекс мер по усилению позиций на белорусском направлении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский высказался о том, как переезд ЧВК "Вагнера" на территорию Беларуси может отразиться на войне в Украине. Также свою точку зрения по этому поводу выразил и президент Польши Анджей Дуда.