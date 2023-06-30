Есть продвижение ВСУ на всех направлениях: заявление Зеленского
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Президент Украины выступил с очередным обращением к нации. В нем он рассказал о новом заседании Ставки и подзравил всех с годовщиной освобождения острова Змеиный.
Об этом сообщает "Телеграф".
Владимир Зеленский рассказал, что ему сегодня докладывали главком Залужный и командующие различными видами войск ВСУ.
"Докладывали по поводу конкретных направлений нашей обороны и наших наступательных действий. За этот день имеем также продвижение вперед на всех направлениях наших активных действий", — говорит президент.
Также были рассмотрены вопросы поставки боеприпасов для артиллерии.
"Усиление нашей артиллерии очевидный приоритет", — подчеркивает Зеленский.
Отдельно военно-политическое руководство страны рассмотрело ситуацию на северных границах Украины, в частности, на территории Беларуси. Решением Ставки было усиление этого направления.
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