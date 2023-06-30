Есть продвижение ВСУ на всех направлениях: заявление Зеленского

Президент Украины выступил с очередным обращением к нации. В нем он рассказал о новом заседании Ставки и подзравил всех с годовщиной освобождения острова Змеиный.

Об этом сообщает "Телеграф".

Владимир Зеленский рассказал, что ему сегодня докладывали главком Залужный и командующие различными видами войск ВСУ.

"Докладывали по поводу конкретных направлений нашей обороны и наших наступательных действий. За этот день имеем также продвижение вперед на всех направлениях наших активных действий", — говорит президент.

Также были рассмотрены вопросы поставки боеприпасов для артиллерии.

"Усиление нашей артиллерии очевидный приоритет", — подчеркивает Зеленский.

Отдельно военно-политическое руководство страны рассмотрело ситуацию на северных границах Украины, в частности, на территории Беларуси. Решением Ставки было усиление этого направления.

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