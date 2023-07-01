Мечтал увидеть еще не родившуюся дочку и научить сына рыбалке: оккупанты убили украинского разведчика

Ростислав был храбрым разведчиком, любящим мужем, отцом и сыном

Каждый день в войне с российскими оккупантами Украина теряет своих защитников — 26 июня во время выполнения боевого задания погиб разведчик Ростислав Пархоменко.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Ростислав родился в 1993-м году в Чернигове, окончил военный лицей в Киеве и позже стал разведчиком. На военной службе мужчина с августа 2010 года.

Ростислав Пархоменко любил путешествия

Он был храбрым разведчиком, любящим мужем, отцом и сыном. Герой очень мечтал увидеть свою еще не родившуюся дочку — его жена беременна.

Он очень ценил семью, постоянно дарил цветы жене и маме и мечтал научить маленького сына премудростям рыболовства, так как сам увлекался рыбалкой. Ростислав обожал спорт и путешествия, планировал показать своим детям Норвегию – одну из его самых любимых стран.

Герой был храбрым разведчиком

Проводить героя в последний путь собралось много людей, его похоронили в селе Хмельница Черниговской области.

Много людей пришли проводить героя

Ростислава похоронили в Хмельнице

Как сообщал "Телеграф", в боях за Украину погиб боевой медик 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе подразделения территориальной обороны "Азов" Артем Суховий. У парня осталась жена и маленький сын.