Отпуск и увольнение из ВСУ для бойцов будут оформлять по-новому: что изменилось с 1 июля

Для получения необходимых документов теперь не надо возвращаться в воинскую часть

С 1 июля в Украине существенно упростили порядок предоставления военнослужащим отпусков или увольнения из рядов ВСУ.

Как проинформировала заместительница главы Минобороны Анна Маляр, отныне для этого военнослужащему нет необходимости возвращаться для этого в военную часть.

Таким образом, в период действия военного положения те военнослужащие, которые были признаны непригодными для дальнейшего прохождения службы или которым был назначен отпуск после болезни или ранения, могут получить необходимые документы в территориальном центре комплектации посредством электронного документооборота, а не в воинской части.

Она отметила, что этот порядок регулируется законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", который накануне был подписан президентом.

Также Маляр напомнила, что всю необходимую информацию о том, что делать военнослужащим после ранения можно найти на соответствующем ресурсе Минобороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о разных финансовых выплатах военнослужащим в Украине. Размер денежного обеспечения зависит от многих факторов.