ВСУ наступают на четырех участках линии фронта, а рф - на одном: свежие карты боев

Украинские контрнаступательные операции продлятся дольше, чем ожидали некоторые западные наблюдатели

Полномасштабная война в Украине продолжается 494 дня. Украинские войска совершили контрнаступательные операции как минимум на четырех участках линии фронта. В свою очередь российские оккупанты продолжают ограниченные наступательные действия на рубеже Сватово — Кременная, а также, реагируя на украинские операции вокруг Бахмута, выводят силы из других регионов Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Луганская область

Российские оккупанты имеют цель захватить оставшуюся часть Луганской области и продвинуться на запад, в восточную часть Харьковской области и северную часть Донецкой области.

За последние сутки войска рф продолжали ограниченные наступательные действия на рубеже Сватово-Кременная.

По информации Генштаба, противником были совершены безуспешные наступательные действия в районе н. п. Новоселовское (16 км к северо-западу от Сватово), Невское (18 км к северо-западу от Кременной), Диброва (6 км к юго-западу от Кременной) и Серебрянское лесничество (11 км к югу от Кременной).

В то же время, как утверждают российские блогеры, украинские войска безуспешно пытались контратаковать в районе н. п. Торское (16 км к западу от Кременной.

Бахмут

За последние сутки украинские войска продвигались из Приволжья (10 км к северо-западу от Бахмута) по трассе Е40 и в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута

По данным российских источников, украинские силы атаковали возле Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута), в результате чего российские войска отступили примерно на 150 метров, а также возле Зайцево (22 км к югу от Бахмута) и Горловки (26 км к югу от Бахмута).

Также противник продолжает проводить ограниченные наземные атаки и перебрасывать подразделения ВДВ в район Бахмута

Как сообщают в Генштабе, российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Богдановки (8 км к северо-западу от Бахмута) и Хромово (непосредственно к западу от Бахмута).

Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, враг перебрасывает с лиманского направления в районы севернее Бахмута неустановленный полк ВДВ и концентрируют лучшие силы россии на бахмутском направлении.

Донецк

Российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки, Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинки (непосредственно к юго-западу от Донецка).

Также они безуспешно проводили штурмовые операции в районе н. п. Марьинка, Победа (5 км к юго-западу от Донецка) и Новомихайловка (30 км к юго-западу от Донецка), а украинские силы вели ограниченное продвижение в направлении поселка Пески (9 км к юго-западу от Авдеевки).

Запорожская область

ВСУ продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области. Связанный с кремлем российский блогер сообщал, что контрнаступательные действия украинских войск были в направлении с. Работино (14 км к югу от Орехова) и продвигались на участке до 1,5 км в глубину и 6 км в ширину.

Другой российский блогер утверждал, что украинские силы численностью до взвода атаковали в направлении Работина и по состоянию на 1 июля все еще находятся как минимум в 1,5 км к северу от Работино.

Херсон и Николаев

Российские меры безопасности на мосту через Керченский пролив, вероятно, замедляют российскую логистику из россии в оккупированный Крым. Оккупационные "власти" Крыма заявили, что что на въезде на мост через Керченский пролив в Краснодарском крае образовалась крупная пробка, а время ожидания проверки безопасности составляет до двух часов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 2 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Часть объектов была уничтожена на подлете к городу, а вторая часть — уже над самой столицей.