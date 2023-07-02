Большую часть Украины охватила воздушная тревога: что стало причиной (обновлено)

В Черном море был зафиксирован выход трех ракетоносителей

После ночной вражеской атаки на столицу, утром 2 июля в большей части Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Он был связан с угрозой ракетного обстрела со стороны оккупантов.

В профильных мониторинговых пабликах сообщали о взлете Ту-22м3 в количестве 6 единиц, которые двигались вдоль восточной границы с юга на север, в направлении аэродрома "Шайковка". Соответственно вылет был с аэродрома "Моздок".

Это было похоже на передислокацию 6 бортов.

Военкор Андрей Цаплиенко писал в своем Telegram-канале, что помимо шести бортов стратегической авиации, движущейся на пусковые рубежи, в Черном море был зафиксирован выход трех ракетоносителей. Общий залп — 16 "Калибров".

UPD. Около 8:00 начались отбои.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по пиццерии в Краматорске. В результате есть погибшие и пострадавшие. В числе пострадавших оказались иностранные граждане, за что россии уже готовят ответ. Вскоре после случившегося Службе безопасности Украины удалось выйти на след наводчика ракет по этому общепиту. Задержанный признался, что собирал информацию о работе заведения и наличии посетителей, а затем передал ее оккупантам.