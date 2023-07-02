Укр

Контрнаступление от первого лица: видео военного Маркуса собрало миллионы просмотров за сутки

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Маркус показал кадры реального боя Новость обновлена 02 июля 2023, 14:01
Маркус показал кадры реального боя

ВСУ идут вперед

Главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус опубликовал полное видео штурма российских позиций, за которое он "получил по шапке от "Залужного", будучи без каски.

О захватывающем видео с фронта сообщает "Телеграф".

Видео на канале Маркуса подписано как "47 ОМБр "Магура" прорывает оборону россиян на юге", что в действительности и происходит на опубликованных кадрах. Оно всего за 22 часа набрало около 2 миллионов просмотров. В видео можно увидеть то, через что приходится проходить нашим воинам, чтобы освобождать украинскую землю.

Нашлемная камера командира, в частности запечатлела: работу артиллерии, стрелковые бои, взятие пленных, ночные "вылазки" и захваченную российскую технику.

"В этом видео сконцентрированы события двух суток штурмовых действий. Две роты россиян сбежали со своих позиций", — говорится в описании.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил "медленное" контрнаступление ВСУ.

Также мы сообщали, что ВСУ пообещали скорые новости с фронта, "которые обрадуют всех".

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#Украина #Война #Контрнаступление #ВСУ