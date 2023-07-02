Украинцев вызывают в военкомат: грозит ли ответственность за неявку в ТЦК без повестки

Адвокат объяснил, зачем издают приказы о необходимости явиться в ТЦК

В Украине некоторые территориальные центры комплектации издали приказы об обязательной явке всем мужчинам в военкомат. В противном случае им пригрозили уголовной ответственностью за уклонение от службы.

Впрочем, как рассказал адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак в комментарии "Украинской правде", такое решение является лишь отчасти законным.

По его словам, ТЦК оповещают население о проведении мобилизационных мероприятий, однако какая-либо ответственность за неявку положена лишь после вручения повестки.

Таким образом, за игнорирование этого приказа никакой ответственности быть не может, поскольку повестки вручаются конкретному человеку под персональную подпись.

"Подобные приказы ТЦК издают всякий раз, как продолжается действие военного положения и мобилизации. Основная цель — повторное оповещение военнообязанных для дальнейшей явки в ТЦК", — отметил адвокат.

Как сообщалось ранее, на днях в Украине расширили список лиц, которых могут призвать в ряды ВСУ во время мобилизации. В частности это касается лиц, у которых есть родственники с инвалидностью.