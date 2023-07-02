"Повсюду сейчас горячо": оккупанты перешли в наступление на ряде направлений

Оккупанты перебрасывают подкрепления, чтобы сдержать наступление ВСУ

Украинские военные продолжают вести наступательные действия на ряде направлений и местами достигают успехов, однако россияне тоже не сидят сложа руки и на некоторых направлениях начали встречные атаки.

Как сообщает заместитель главы Минобороны Анна Маляр, наибольшая активность россиян наблюдается на востоке Украины.

"Враг наступает на нескольких направлениях – Авдеевском, Марьинском, Лиманском. Повсюду сейчас горячо", — сказала она.

"Весьма сложной" ситуация является на Сватовском направлении, где оккупанты штурмуют Белогоровку и Серебрянку. По словам Маляр, там продолжаются ожесточенные бои.

Что касается Бахмутского направления, то ВСУ смогли продвинуться на южном фланге, а на северный фланг противник подтянул 2 полка ВДВ, чтобы усилить свои позиции.

На южном направлении украинские Силы обороны смогли продвинуться на Бердянском и Мелитопольском направлении.

"Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, перебрасыванием резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", — отметила Маляр.

Как сообщалось ранее, в ночь на 2 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Часть объектов была уничтожена на подлете к городу, а вторая часть — уже над самой столицей.