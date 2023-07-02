Тысячи оккупантов и сотни единиц техники: озвучены потери россиян за неделю

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

За прошедшую неделю украинские военные успешно "демилитаризировали" более пяти тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк в своем telegram-канале

По его словам, с 26 июня по 2 июля оккупанты потеряли 5030 человек, а также 476 единиц боевой техники и тяжелого вооружения. Среди них:

22 танка;

82 боевых бронированных машины;

154 артиллерийских системы;

13 РСЗО;

5 установок ПВО;

81 единица автотехники;

31 единица спецтехники.

Помимо того, в указанный период украинские силы ПВО сбили 1 самолет, 2 ракеты и 85 беспилотников.

Как сообщалось ранее, в июне украинские защитники побили несколько рекордов по количеству уничтоженной техники разных типов. В частности, за этот месяц россияне потеряли рекордное количество артиллерии (688 единиц), систем ПВО (56) и спецтехники (122).

Кроме того, именно в июне ВСУ уничтожили "ювилейный" 4000-ый танк захватчиков. Всего же за 16 месяцев войны россия потеряла 120-130 танковых батальонов.