ВСУ атакуют сразу на нескольких направлениях, при этом сдерживая наступление врага: свежие карты боев
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Защитники Украины продолжают противостоять российскому агрессору
У украинских военных есть тактические успехи в западной части Донецкой области, в то время как противник продолжает попытки захватить позиции в Луганской области.
Об этом говорится в отчете ISW за минувшие сутки.
Бои в Луганской и Харьковской областях
На участке фронта Купянск — Сватово — Кременная продолжаются позиционные бои. Российские источники писали, что ВСУ пытались атаковать в районе Новоселовского, Торского, Дибровы и Кузьмино.
В то же время российская армия активизировалась в районе Кислевки и пыталась атаковать наши позиции в Белогоровке.
Бои в Донецкой области
Украинские военные продолжают продвигаться в районе Бахмута. В частности, наши защитники продвинулись к юго-западу от Клещиевки.
В то же время противник перебросил подкрепление в район возле трассы E40 в районе Дубово — Василевка в районе Бахмута. Также враг совершал безуспешные попытки атак в районе Хромово и в районе Богдановки.
Кроме того, активно действовал противник и на направлении Авдеевка — Донецк.
Бои в Запорожской и Херсонской областях
Наши военные успешно продвинулись к северо-востоку от Владимировки, что в 12 км к юго-востоку от Угледара на границе с Запорожской областью. В этом же районе противник отбил нашу попытку наступления на Никольское.
В то же время противник атаковал в районе Ровнополя и будто бы отбили неуказанные позиции.
Большие успехи у ВСУ есть в районе Роботино (13 км к югу от Орехова), где удалось захватить первую линию российской обороны к западу от населенного пункта.
В Херсонской области ВСУ занимают ограниченные позиции в районе Антоновского моста на левом берегу Днепра. В то же время российские источники писали, что якобы успешно уничтожили все украинские силы на этих позициях.
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