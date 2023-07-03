ВСУ атакуют сразу на нескольких направлениях, при этом сдерживая наступление врага: свежие карты боев

Защитники Украины продолжают противостоять российскому агрессору

У украинских военных есть тактические успехи в западной части Донецкой области, в то время как противник продолжает попытки захватить позиции в Луганской области.

Об этом говорится в отчете ISW за минувшие сутки.

Бои в Луганской и Харьковской областях

На участке фронта Купянск — Сватово — Кременная продолжаются позиционные бои. Российские источники писали, что ВСУ пытались атаковать в районе Новоселовского, Торского, Дибровы и Кузьмино.

Бои в Луганской и Харьковской областях

В то же время российская армия активизировалась в районе Кислевки и пыталась атаковать наши позиции в Белогоровке.

Бои в Донецкой области

Украинские военные продолжают продвигаться в районе Бахмута. В частности, наши защитники продвинулись к юго-западу от Клещиевки.

Бои за Бахмут

В то же время противник перебросил подкрепление в район возле трассы E40 в районе Дубово — Василевка в районе Бахмута. Также враг совершал безуспешные попытки атак в районе Хромово и в районе Богдановки.

Кроме того, активно действовал противник и на направлении Авдеевка — Донецк.

Бои в Донецкой области

Бои в Запорожской и Херсонской областях

Наши военные успешно продвинулись к северо-востоку от Владимировки, что в 12 км к юго-востоку от Угледара на границе с Запорожской областью. В этом же районе противник отбил нашу попытку наступления на Никольское.

Бои в Запорожской области

В то же время противник атаковал в районе Ровнополя и будто бы отбили неуказанные позиции.

Большие успехи у ВСУ есть в районе Роботино (13 км к югу от Орехова), где удалось захватить первую линию российской обороны к западу от населенного пункта.

В Херсонской области ВСУ занимают ограниченные позиции в районе Антоновского моста на левом берегу Днепра. В то же время российские источники писали, что якобы успешно уничтожили все украинские силы на этих позициях.

Бои в Херсонской области

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