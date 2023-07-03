Украину ночью атаковали "шахедами": что известно о последствиях

Ни одному из дронов не удалось достичь намеченной цели

Пока украинские военные преуспевают на отдельных участках фронта, кафиры продолжают "кошмарить" мирное население Украины. В ночь на 3 июля в ряде регионов объявлялась воздушная тревога, связанная с запуском беспилотников типа Shahed-136/131. Нашим защитникам удалось уничтожить на подлете 13 целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ. Военные подчеркивают, что всего враг использовал 17 БПЛА, однако ни один из тех, которые смогли обойти средства ПВО, не достиг намеченной цели.

Как говорится в сообщении, первоначально враг атаковал южные, восточные и центрильные области.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Остальные — не достигли своих целей. Предварительно без потерь", — подчеркивают представители ВСУ.

Следует также отметить, что 3 июля отмечают свой профессиональный праздник зенитные ракетные войска ВС, являющиеся одной из важных составляющих противовоздушной обороны Украины.

Напомним, что ночные атаки врага уже стали новой "традицией" за последние несколько недель — накануне ночью беспилотники также атаковали несколько областей страны.