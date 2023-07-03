"Эскалация наивысшего уровня": нардеп объяснил, почему Байден против скорейшего вступления Украины в НАТО

Резкие шаги Вашингтона не должны привести к резким действиям со стороны россии

Главный бенефициар НАТО – Соединенные Штаты Америки не воспринимают ускоренное движение Украины в Альянс, ведь это, по расчетам Белого дома, может спровоцировать эскалацию конфликта с рф.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал народный депутат от фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Упрощение процедуры вроде финского кейса Соединенные Штаты в отношении Украины не воспринимают и не поощряют. Обратите внимание, каждому шагу, к которому прибегают США, предшествует определенный мониторинг и анализ: приведет или не приведет этот шаг к резким действиям со стороны россии. Будет ли какая-нибудь эскалация, увеличится ли угроза использования ядерного оружия», — говорит нардеп.

По его мнению, если США приходят к выводу, что угроза не увеличится, они делают шаг. Так у нас появились сначала артиллерия, впоследствии HIMARS, затем тяжелая бронетехника, в следующем году (не раньше) появятся F-16 и т.д.

"Но каждый раз, прежде чем решиться на какой-то шаг, американцы анализируют. Любого резкого шага они избегают. Ускоренная процедура, быстрый процесс присоединения Украины к НАТО, с их точки зрения — это резкий шаг, способный привести к эскалации наивысшего уровня. Это их соображения, это их логика", — объяснил Сергей Рахманин.

Напомним, что президент США Джо Байден выступил против предоставления Украине возможности вступления в НАТО по упрощенной системе.

Первую часть интервью с Сергеем Рахманиным на сайте "Телеграф" читайте во вторник, 4 июля, утром.