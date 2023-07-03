Его фото видели многие украинцы: на войне погиб известный разведчик

Расчет героя уничтожил около 20 единиц российской тяжелой техники

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших граждан. Трагическая новость пришла в батальон К-2 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которая потеряла своего побратима.

Об этом сообщается на официальной странице К-2.

Как стало известно, в бою против российских оккупантов погиб Леонид Краснов (позывной "Месси"). Он был известным разведчиком и воевал в батальоне практически с самого его основания.

"Именно его вы могли видеть на заставках неких видео подразделения. Леонид владел всеми огневыми средствами – от автомата до Javelin'а. Участвовал в обороне ряда населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, где погиб. Только в его расчете (миномет и Javelin) около 20 единиц уничтоженных БМП и танков противника, остановлены вражеские колонны, обезврежена живая сила. Был награжден нагрудным знаком "Золотой крест", отличием Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, орденом "За мужество" III степени и другими наградами", — рассказывают его побратимы из К-2.

Воины высказали уважение погибшему разведчику и его родителям. Обещают помнить и отомстить.

Напомним, ранее мы писали о том, что на войне погиб отец четверых детей, который пошел воевать добровольцем.

Также мы сообщали, что на фронте погиб болельщик "Динамо", который был самоотверженным воином.