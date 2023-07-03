"У ВСУ будет успех": известный волонтер рассказал, когда ждать результатов наступления

ВСУ становятся все более технологичными войсками

Война в Украине становится все более технологичной, а во время контрнаступления, которое сейчас уже идет полным ходом, ВСУ используют самые передовые системы.

Об этом рассказал основатель волонтерского фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в интерьвю "LB".

Согласно его прогнозу, война в Украине уже через год-два стане еще более "айтишной". При этом Дейнега не решился делать какие-то выводы по поводу сроков окончания войны, но уверен, что в этом году ВСУ ждет успех на поле боя.

"Мы сцепились (с россиянами – Ред.) и очень медленно продвигаемся. Но так же было и в Харьковской операции. Мы очень долго лоб в лоб бились в Изюме, потом они посыпались – и все, мы освободили огромную территорию. Увидим, как будет здесь", — говорит волонтер, добавляя, что "я думаю, что, скорее всего, в какой-то момент мы их перемолем и пойдем вперед".

Дейнега отметил, что за вышесказанным решением уже стоит соответствующий набор решений.

"В частности, например, под военную летнюю операцию определенным подразделениям, которые лучше работают именно в атакующих операциях, мы помогли построить то, что называется Blue Force Tracking. Это когда машины видят друг друга на поле боя. И у командира объективный контроль над тем, кто и где находится. Это уже война пятого поколения. Это то, в чем мы сильно впереди", — подчеркнул основатель "Вернись живым".

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил "медленное" контрнаступление ВСУ.