Портрет войны: фото известного кинорежиссера поразило сеть

Пост режиссера поразил многих украинцев

Полномасштабная война в Украине напрямую затронула огромное количество наших граждан, нанося им духовные и физические раны. Получая последние, многим буквально приходится учиться жить заново в инвалидных колясках или с протезами.

К сожалению, все это является реальным портретом войны, который запечатлел режиссёр-документалист Виталий Манский.

На сделанном им фото в центре Львова можно воочию увидеть, к чему привела российская агрессия. Только на одном кадре из мирного города запечатлены сразу четыре человека, на которых заметны последствия войны — мужчины и женщины, молодые и не очень.

"Рассмотрите эту фотографию. Воскресный, прекрасный, отдыхающий, находящийся в глубоком тылу Львов…", — пишет Мансккий.

Пост режиссера поразил многих украинцев. Они принялись активно его сохранять на свои страницы и комментировать. Сейчас уже только оригинальное сообщение Манского набрало уже более 400 репостов, 100 комментариев и тысячи реакций.

А ведь еще есть и "неофициальные" сообщение, которые также активно распространяются по сети.

Люди не скрывают эмоций и показывают свою боль в комментариях.

Для справки: Виталий Манский родился во Львове и является российским и латвийским режиссером документального кино, кинопродюсером и общественныv деятелем. Несколько фактов из его биографии:

в марте 2014 года подписал открытое письмо "Мы с Вами!" КиноСоюза в адрес украинских кинематографистов;

в 2018 году поддержал обращение Европейской киноакадемии в защиту заключённого в россии украинского режиссёра Олега Сенцова;

в феврале 2022 года выступил против вторжения россии в Украину. 23 апреля 2022 года выступил на антивоенном митинге в Риге;

7 сентября 2022 года МВД россии объявило Манского в розыск;

16 июня 2023 года Министерство юстиции россии включило его в список физических лиц — "иноагентов".

Напомним, ранее мы писали о том, что видео сержанта Маркуса собрало миллионы просмотров за сутки. Он показал, как проходит контрнаступление ВСУ.