Продвинулись в глубину обороны врага: в ВСУ порадовали успехом на одном из направлений (карта)

Силы обороны закрепляются на занятых рубежах

Украинские войска продолжают с успехом вести контрнаступление на Таврическом направлении. В частности на Бердянском направлении ВСУ до 2 километров продвинулись в глубину обороны врага.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень.

"На таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину врага до 2 км", — уточнил он.

Валерий Шершень добавил, что Силы обороны закрепляются на занятых рубежах.

"Проводим аэроразведку местности, наносим врагу поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование", — рассказал он.

Спикер подчеркнул, что хотя оккупанты оказывают "ожесточенное сопротивление", ВСУ системно давят на определенные участки фронта, продавливая оборону врага.

По его словам, за минувшие сутки украинские воины на Таврическом направлении ликвидировали 72 оккупанта, ранили 166 военных рф, уничтожили 36 единиц вооружения и техники врага. Шершень отметил, что в отношении потерь врага на этом направлении "интенсивность наращивается".

Как сообщал "Телеграф", секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал главную задачу контрнаступления ВСУ на этом этапе: это максимальное уничтожение техники российских оккупантов, а также их живой силы.