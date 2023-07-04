Укр

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление авто KIA Sorento

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
KIA Sorento для ВСУ от Favbet Foundation Новость обновлена 04 июля 2023, 15:52
KIA Sorento для ВСУ от Favbet Foundation

Всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 130 авто

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины, которое выполняет боевые задания в Донецкой области, полноприводное авто KIA Sorento.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Полноприводный автомобиль поступил в распоряжение батальона, занимающего передовые позиции на одном из ключевых направлений обороны.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 130 авто, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Теги:
#Автомобиль #Помощь #ВСУ #Favbet Foundation