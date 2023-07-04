Снайперское орудие: командир расчета "Богданы" рассказал о преимуществах украинской САУ

Украинская САУ способна с выдающейся точностью поражать цели на расстоянии в 40 километров

Украинские военные оценили преимущества отечественной САУ "Богдана" и остались довольными теми результатами, которые она показывает на поле боя.

Как рассказал военнослужащий первой отдельной бригады специального назначения Дмитрий, украинскую артиллерийскую установку можно назвать "снайперским орудием".

По его словам, до начала вторжения он и мечтать не мог о том, что будет управлять обновленной версией первой украинской 155-мм САУ.

"Кабина не предусмотрена для дальних переездов, однако в плане безопасности там сделано все, чтобы даже при подрыве экипаж выжил", — отметил военнослужащий.

Дмитрий также отметил, что "Богдана" может очень точно вести стрельбу снарядами калибра 155-мм, которые при попадании могут уничтожить практически что угодно.

Как известно, "Богдана" — первая украинская САУ, способная использовать боеприпасы стандарта НАТО, которые передают Украине западные партнеры. Она была создана еще в 2016 году, однако в серийное производство она поступила лишь в 2023 году. Производится она на мощностях сразу двух заводов.