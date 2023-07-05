россия нашла, чем заменить "вагнеровцев" в Украине: Bloomberg рассказал, поможет ли ей это

Место "Вагнера" на поле боя займут "зеки" и кадыровцы

россия готовится отправить в Украину больше чеченских боевиков и заключенных, чтобы компенсировать уход с фронта наемников ЧВК "Вагнера", после их провалившегося мятежа в рф.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные европейской разведки.

По их оценке, уход "вагнеровцев" с поля боя значительно не изменит ход войны в Украине.

Сейчас в армии россии насчитывается около 15 тысяч бойцов из числа заключенных. В свою очередь Чечня особого усиления дать не может, так как уже воюют в Украине 7 тысяч ее бойцов, подготовку проходят только еще только а еще всего 2,4 тысячи. Кроме того, кадыровцы не демонстрируют заметной эффективности в бою.

Напомним, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что для Украины значимым последствием вооруженного мятежа "Вагнера" в рф является компрометация российского руководства и тот факт, что "вагнеровцы" больше не будут воевать на территории нашей страны.

В то же время политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал о том, что путин благодаря неудавшемуся мятежу "вагнеровцев" смог усилить свое влияние.