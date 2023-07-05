В Украине вторая за день масштабная воздушная тревога: что известно (обновлено)

В некоторіх городах раздались взрывы

В Украине второй раз за день объявлена масштабная тревога. Большая часть областей сейчас находится под угрозой ракетной атаки со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщают в Telegram-канале Воздушных сил ВС Украины.

"Вероятны пуски крылатых ракет стратегическим бомбардировщиком Ту-160 с акватории Каспийского моря. Восток, Юг – ракетная опасность!", — говорится в сообщении.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят находиться в укрытиях.

Стоит отметить, что ранее чем за час до этого в Воздушных силах предупреждали о том, что стратегический бомбардировщик Ту-160 маневрирует на пусковых рубежах в акватории Каспийского моря.

В то же время профильные мониторинговые Telegram-каналы пишут, подлет вражеских ракет к границам ожидается примерно через час.

"Тревога объявлена в ряде областей из-за действий стратегической авиации в Каспийском регионе. Дана команда на пуск. Ожидаем подлет ракет к границам через час", — отметили в паблике.

Также угроза ракетной атаки сейчас существует для Херсона и Херсонской области.

В 14:21 в местных пабликах появились сообщения о сильном взрыве, который раздался в Херсоне. До этого о возможном обстреле города Берислав Херсонской области в своем Telegram-канале заявил глава районной госадминистрации Владимир Литвинов.

Обновлено: в 14:54 в Воздушных силах сообщили об отбоях воздушной тревоги в областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 3 июля российские захватчики атаковали город Сумы дронами-камикадзе, в результате чего был поврежден жилой пятиэтажный дом. Вскоре появилось видео момента прилета и фотографии страшных последствий.