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Не означает отправку на фронт: какие повестки будут приходить украинцам в июле

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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В Украине раздают повестки Новость обновлена 05 июля 2023, 17:22
В Украине раздают повестки. Фото ТСН

В Украине существует несколько видов повесток

Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие наши граждане продолжат получать повестки из военкоматов. Их, к слову, существует несколько видов.

"Телеграф" рассказывает о том, какие повестки будут получать украинцы в июле 2023 года.

Всего в Украине законом предусмотрено четыре вида повесток:

  1. Повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т. д. (она не означает, что военнообязанный обязательно будет мобилизован и отправится на фронт)
  2. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет указано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.
  3. Повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу.
  4. Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Следует отметить, что призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18−1 Закона о воинской обязанности и военной службе. При этом в Украине официально был сокращен предельный призывной возраст. А это означает, что теперь украинцев могут мобилизовать уже с 25 лет.

Более подробно о том, как будет проходить мобилизация в этом месяце вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Теги:
#Украина #Война #Мобилизация #Повестка