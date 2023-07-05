Продвижение есть: в ВСУ показали, как украинские военные штурмуют позиции врага под Бахмутом (видео)

Россияне понесли значительные потери под Бахмутом

Украинские военные продолжают проводить наступательные действия по ряду направлений, включая и Бахмутское.

Как сообщил командующий Сухопутными силами ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский в своем telegram-канале, силы обороны там имеют успех.

"Было отбито ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага", — отметил он.

Кроме того, Сырский показал видео штурмовых действий 10-й бригады "Эдельвейс" по зачистке укреплений противника на северных подступах к Бахмуту.

Как сообщалось ранее, в интервью западным СМИ Сырский рассказал, что у украинских военных есть все шансы освободить Бахмут, поскольку россияне несут огромные потери, а ВСУ еще не пустили в ход свой основной боевой потенциал. Мало того еще не все бригады были окончательно сформированы, как и не все западное оборудование получено.

Вместе с тем, как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, официальные лица пока не могут говорить о всех достижениях ВСУ на фронте, однако подчеркнула, что продвижение есть и особенно оно заметно в южной части нашей страны, где украинские защитники ежедневно освобождают все новые территории.