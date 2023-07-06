Россияне продолжают ракетный террор: в сторону Киева запустили крылатые ракеты

Тревогу объявили во многих областях

Россияне вновь посреди ночи устроили ракетный террор украинским городам. На этот раз они использовали для этих целей крылатые ракеты "Калибр", которые были запущены из акватории Черного моря.

Как информируют мониторинговые группы, запуски осуществлялись двумя волнами, первая из которых направилась через центральные области в сторону Киева, а вторая была замечена в южных областях.

Согласно предварительным оценкам, конечной целью обеих групп примерно из 8 ракет является украинская столица.

Информации о прилетах пока не поступало, однако киевлян призвали уйти в укрытия.

"Внимание! Ракетная опасность для столицы! Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр". Направляйтесь к укрытию!", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Также есть информация о запусках дронов по северным областям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 3 июля в Сумах во время очередной воздушной тревоги российские оккупанты атаковали дроном-камикадзе жилой дом. Здание получило значительные разрушения. Пострадали 16 человек и тело одного жильца достали из-под завалов.

4 июля обстрелу подвергся город Первоймайский Харьковской области, ранения получили более десяти человек, включая детей.