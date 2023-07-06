ВСУ имеют успехи под Бахмутом, враг активизировался на Луганщине: свежие карты боев

ВСУ удерживают позиции, продвигаясь на некоторых направлениях

Идет 497-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами. ВСУ продолжают перехватывать инициативу в районе Бахмута, в то время как в Луганской области противник нарастил темпы ударов по украинским военным.

Об этом говорится в суточном отчете Института изучения войны.

Бои в Луганской и Харьковской областях

Противник продолжает попытки прорвать оборону на направлении Купянск — Сватово. Здесь за минувшие сутки были атаки в районе населенных пунктов Новоселовское, Нововодяное и Новоегоровка.

Бои в Луганской и Харьковской областях

Российские источники писали, что оккупанты заняли несколько улиц Новоселовского, хотя официального подтверждения этой информации нет.

В Минобороны рф 5 июля сообщили об отраженном наступлении украинской армии в районе Макеевки и Дибровы в районе Кременной.

Бои в Донецкой области

У ВСУ есть успехи в наступлении в районе Бахмута. Судя по картам, наши военные продвинулись к юго-западу от Берховки и к западу от Ягодного.

Также наши защитники продолжают наступательные операции севернее и южнее города Бахмут, где им удалось закрепиться на новых позициях. По данным Минобороны Украины, ВСУ смогли закрепиться в неустановленном районе на южном фланге города.

Бои за Бахмут

В то же время российские источники писали, что украинской армии удалось занять важную высоту возле Клещиевки, но не освободить сам населенный пункт.

Бои в Донецкой области

На протяжении минувших суток были зафиксированы обоюдные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк. Также враг активно действовал и в районе Марьинки.

Бои в Запорожской и Херсонской областях

ВСУ продолжают наступление в районе границы западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области.

Российские источники писали об атаках ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного и Приютного.

Также продвигаются наши военные в районе западной части Запорожской области. Там были зафиксированы бои в районе Жеребянки в 26 км к юго-западу от Орехова. На этом же направлении ВСУ атаковали позиции врага в окрестностях Роботино, Нестерянки и Копани.

Бои в Запорожской области

Наши военные удерживают позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, которые были заняты совсем недавно. Оккупанты продолжают попытки вытеснить ВСУ в районе Антоновского моста.

В то же время украинской армии удалось перебросить две небольшие группы подкреплений с правого берега на восточный берег.

Бои в Херсонской области

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороны Украины порадовали некоторыми новостями с фронта.