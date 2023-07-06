ВСУ имеют успехи под Бахмутом, враг активизировался на Луганщине: свежие карты боев
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ВСУ удерживают позиции, продвигаясь на некоторых направлениях
Идет 497-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами. ВСУ продолжают перехватывать инициативу в районе Бахмута, в то время как в Луганской области противник нарастил темпы ударов по украинским военным.
Об этом говорится в суточном отчете Института изучения войны.
Бои в Луганской и Харьковской областях
Противник продолжает попытки прорвать оборону на направлении Купянск — Сватово. Здесь за минувшие сутки были атаки в районе населенных пунктов Новоселовское, Нововодяное и Новоегоровка.
Российские источники писали, что оккупанты заняли несколько улиц Новоселовского, хотя официального подтверждения этой информации нет.
В Минобороны рф 5 июля сообщили об отраженном наступлении украинской армии в районе Макеевки и Дибровы в районе Кременной.
Бои в Донецкой области
У ВСУ есть успехи в наступлении в районе Бахмута. Судя по картам, наши военные продвинулись к юго-западу от Берховки и к западу от Ягодного.
Также наши защитники продолжают наступательные операции севернее и южнее города Бахмут, где им удалось закрепиться на новых позициях. По данным Минобороны Украины, ВСУ смогли закрепиться в неустановленном районе на южном фланге города.
В то же время российские источники писали, что украинской армии удалось занять важную высоту возле Клещиевки, но не освободить сам населенный пункт.
На протяжении минувших суток были зафиксированы обоюдные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк. Также враг активно действовал и в районе Марьинки.
Бои в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ продолжают наступление в районе границы западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области.
Российские источники писали об атаках ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного и Приютного.
Также продвигаются наши военные в районе западной части Запорожской области. Там были зафиксированы бои в районе Жеребянки в 26 км к юго-западу от Орехова. На этом же направлении ВСУ атаковали позиции врага в окрестностях Роботино, Нестерянки и Копани.
Наши военные удерживают позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, которые были заняты совсем недавно. Оккупанты продолжают попытки вытеснить ВСУ в районе Антоновского моста.
В то же время украинской армии удалось перебросить две небольшие группы подкреплений с правого берега на восточный берег.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороны Украины порадовали некоторыми новостями с фронта.