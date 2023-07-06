В ВСУ намекнули на хорошие новости из-под Бахмута: оккупантам грозят большие неприятности

На Бахмутском направлении украинские воины проводят штурмовые действия и вытесняют противника

Украинские войска ведут контрнаступательные операции в районе села Клещиевка на Бахмутском направлении. Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что там идут мощные бои, подробности пока раскрывать рано, но он подчеркнул, что название села будет очень символичным для оккупантов.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Там (в районе Клещиевки — ред.) идут мощные бои, деталей мы пока не можем раскрывать. Но судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, думаю, что для них (россиян — оккупантов) будет очень символичным название Клещиевка", — отметил Череватый.

Он добавил, что детали будут сообщены позднее.

Вероятно, Череватый намекал на "клещи" в военной терминологии. Этот маневр выполняется двумя подвижными группировками войск, которые одновременно охватывают оба фланга войск менее подвижного противника. Особое внимание уделяется синхронизации действий охватывающих войск. В результате успешного охвата вражеские силы могут попасть в окружение.

Череватый также рассказал, что на Бахмутском направлении украинские войска проводят штурмовые действия и вытесняют противника на южном и северном флангах вокруг Бахмута. Российская армия оказывает сильное сопротивление.

Ранее "Телеграф" сообщал, что аналитики подсчитали потери Украины и россии за месяц наступления ВСУ. Несмотря на то, что наша армия продвигается вперед через минные поля и другие инженерные сооружения, а россияне просто обороняются, потери Украины меньше.