В рф считают, что Запад "получил бумеранг" за поставки оружия Киеву, а в сети новые перлы страны-агрессора уже успели высмеять

К списку обезумевших заявлений россии добавилось еще одно — в Министерстве иностранных дел рф заверяют, что протестующие во Франции якобы используют оружие, которое Запад поставляет Киеву.

Об этом в ходе брифинга в четверг, 6 июля, сказала официальный представитель МИД рф мария захарова.

"Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции", – заявила она.

Она также добавила, что выделяемое Западом, НАТО и непосредственно Францией оружие якобы бумерангом оказалось на их же территории и бьет по их собственному народу.

Как отреагировали в соцсетях

Пользователи социальных сетей высмеяли серьезные заявления марии захаровой, иронично говоря, что протестующие, вероятно, применяют РСЗО HIMARS, ракеты Storm Shadow и танки Leopard, а также систему ПВО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава МИД рф сергей лавров прокомментировал заявления Владимира Зеленского насчет возможного теракта на Запорожской АЭС. Во-первых, он назвал их "бредом". Видимо, путинист пытался сказать, что это "бред сивой кобылы", но постеснялся и устроил со своей речи целый ребус.