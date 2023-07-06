Удары по оккупированной Макеевке: пока Маляр объясняла, почему так происходит, туда опять прилетело (видео)

В Макеевку прилетает уже каждый день

Вооруженный силы Украины в ходе контрнаступления усиленно взялись за российские склады и логистические узлы. Показательной в этой истории является оккупированная Макеевка, куда уже на протяжении нескольких суток прилетает "бавовна".

То, что сейчас происходит, объяснила замминистра обороны Украины Анны Маляр

По её словам, постоянные взрывы в тылу оккупантов — это "наш ответ на их лобовые штурмы".

"Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого нехватка боеприпасов и горючего рано или поздно станет роковой. В современной войне логистические цели являются ключевыми", — говорит она.

В пример она привела мощнейший удар по складу боеприпасов россиян в Макеевке.

"Яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов, нанесших огненное поражение, и аэроразведчиков, корректировавших удар. Уничтожен действительно большой состав, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "ГРАД", — объяснила замминистра.

Стоит отметить, что в то время, когда был опубликован пост Маляр, в Макеевке произошел очередной взрыв. Он стал уже четвертым всего за двое суток. До этого туда прилетало утром 6 и вечером 5 июля.

Местные паблики уже публикуют видео с места событий. На них можно увидеть густой черный дым, который поднимается в небо. Его видно с различных районов города.

Что сейчас взорвалось у россиян, пока неизвестно. В ВСУ пока официально не комментировали инцидент.

Напомним, что посмотреть эпичное видео со взрывом склада боеприпасов, о котором говорит Маляр, вы можете, перейдя по ссылке. Его, к слову, до сих пор активно обсуждают в сети.