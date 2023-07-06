"До мурашек": состоялся новый обмен пленными, с бойцами вернули двух малышей (фото, видео)

В числе вернувшихся домой есть офицеры, рядовые и сержанты, сотрудник "Азовстали" и терробороновец из Харькова

Состоялся очередной обмен пленными с россией. Украина смогла вернуть домой более 40 своих воинов. В частности, речь идет о защитниках Мариуполя и бойцов с Бахмутского, Запорожского и Харьковского направлений. Также возвращены двое незаконно вывезенных из страны детей 6 и 10 лет.

Об этом в четверг, 6 июля, сообщил руководитель Офиса президента Андрея Ермак.

"Сегодня есть также и хорошие новости. Нам удалось вернуть из плена домой 45 наших воинов ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и двух гражданских. Среди них — два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терробороновец из Херсона", — сказал он.

Также, по словам Ермака, сегодня вернули домой незаконно вывезенных в россию украинских детей — 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару.

"Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение", — рассказал глава ОП.

В сети тем временем появилось трогательное видео встречи матери со своими детьми, которых она не видела целых полтора года.

Ермак добавил, что по вопросу возвращения незаконно вывезенных со страны детей занимается Координационный штаб по обращению с военнопленными в координации с Уполномоченным ВР по правам человека Дмитрием Лубинцем и команда ОП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае Украине удалось вернуть 45 защитников мариупольской "Азовстали". Каждый из них был бойцом подразделения Нацгвардии.