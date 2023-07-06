Ищут крайнего? Признание военного о Чонгарском мосте разделило украинцев

У украинцев свои версии произошедшего

В сети бурно обсуждают признание украинского военного Ивана Сестриватовского в том, почему он не подорвал Чонгарский мост. Мнения на этот счет традиционно разделились.

Так, под постом "Телеграфа" в Фейсбук пользователи соцсети высказали все, что думают об этой ситуации. Кто-то уверен, что власть пытается сделать крайним "простого солдата", а кто-то утверждает, что мост накануне был разминирован.

По словам Ивана, он трижды подключал устройства, чтобы взорвать мост, но у него не получилось. Он озвучил две версии: или сработали диверсанты на опережение, или провода подрыва были повреждены минометным обстрелом. Но даже в случае успешного подрыва, оккупантов бы это не остановило, а лишь задержало на какое-то время.

Украинцев такое признание не обрадовало. Они возмутились, почему такое важное дело, как подрыв моста для сдерживания врага, доверили не профессиональному саперу, а обычному солдату. "А дистанционный подрыв нельзя было оборудовать, чтобы без провожов, но с гарантией?", — пишут украинцы.

Другие же напротив заявили, что Чонгарский мост разминовали предатели. Они привели в пример интервью Херсонского городского головы Игоря Колыхаева, в котором тот подтвердил, что мост разминировали предатели. Третья группа комментаторов лаконично заявила, что не верит словам Сестриватовского. По их мнению, власть пытается найти "козла отпущения", чтобы хоть как-то оправдаться перед народом и "отмазать" кого-то серьезного, кто может быть в этом замешанным.

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