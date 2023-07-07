ВСУ продвигаются на Запорожском направлении, враг давит под Купянском: свежие карты боев

Оккупанты активно пытаются прорвать нашу оборону на Купянско-Лиманском фронте

Идет 499-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 6 июля украинские силы вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. Развивают успех на Бахмутском направлении, а также продвигаются на Запорожском направлении. Россияне давят на линии Сватово — Кременная.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 20 боевых столкновений.

Луганская и Харьковская области

Россияне вели наступление на линии Сватово — Кременная и южнее Кременной. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытались продвинуться в районе Новоселовского, Новоегоровки, Кармазиновки и Белогоровки.

Луганская и Харьковская области

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что оккупанты активно пытаются прорвать нашу оборону на Купянско-Лиманском фронте.

Донецкая область

Появились визуальные доказательства, которые подтверждают продвижение ВСУ к юго-западу от Бахмута. Геолокационные кадры показывают, как российская артиллерия наносит удар по украинской боевой машине пехоты на западной окраине Клещиевки (примерно в 5 км к юго-западу от Бахмута), что указывает на то, что ВСУ добились успехов в этом районе.

В Генштабе ВСУ сообщили, что наши войска продолжили контрнаступательные операции южнее и севернее Бахмута и заняли новые позиции.

Бахмутское направление

По словам Сергея Череватого, украинские войска сохраняют инициативу вокруг Бахмута и оттесняют россиян на северном и южном флангах города. Оккупанты ведут там наземные атаки. В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили атаки российских войск в районе Ивановского, Белой Горы, Берховки и Богдановки.

Донецкая область

Россияне продолжали наземные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк. В Генштабе ВСУ сообщил, что российские силы провели безуспешные атаки в районе Авдеевки, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Украинские военные 6 июля вели контрнаступательные действия на границе между Запорожской и Донецкой областями. Как сообщили в Генштабе ВСУ, там наши воины закрепились на новых позициях.

Запорожская область

На кадрах с геолокацией, опубликованных 5 июля, видно, что войска РФ по-прежнему удерживают позиции возле Приютного и, вероятно, контролируют населенный пункт.

Херсонская и Николаевская области

Силы обороны Украины 6 июля продолжили контрнаступательные действия в западной части Запорожской области. Как сообщили в Генштабе ВСУ, наши войска вели наступление на Мелитопольском направлении и закрепляли контроль над новыми позициями.

Как сообщал "Телеграф", Сергей Череватый рассказал, что на Бахмутском направлении идут ожесточенные бои и намекнул, что наши войска могут взять Клещиевку.