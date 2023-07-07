Это очень важный вопрос: Зеленский рассказал о целях визита в Турцию

На встрече украинского и турецкого лидера обсудят последние события на фронте и не только

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свой визит в Турцию, где у него предстоит встреча с президентом Реджепом Эрдоганом. Одной из тем для обсуждения будет зерновая сделка.

О деталях визита украинский лидер рассказал в Праге во время совместной с главой Чехии Петром Павелом пресс-конференции, трансляция которой велась на канале Офиса президента Украины.

По словам Зеленского, сейчас главное для Украины — собрать во едино всех лидеров НАТО, чтобы совместно оказывать давление на агрессора не только на фронте.

"Нужно давить вместе. У нас есть несколько вопросов к обсуждению. Это зерновая инициатива. Это очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО. Это обмен пленными. У нас есть много тем для обсуждения, надеюсь, у нас будут определенные договоренности с президентом Турции", – отметил наш президент.

Ранее издание Bloomberg писало, что на встрече украинского и турецкого лидера также обсудят последние события на фронте и отношения между двумя странами.

Напомним, что срок действия зерновой сделки истекает 17 июля и россия ранее отказалась ее продлевать.

Также "Телеграф" писал о том, что Зеленский устроил "тур" по Европе, во время которого, в частности посетил Германию, Италию и Нидерланды.