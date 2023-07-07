Обломки упали на машину, есть погибшие: последствия ночной атаки дронов на Днепропетровщину (фото)

Шесть беспилотников было сбито ночью над областью

В ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камиказде "Шахед". В результате есть погибшие — двое мужчин 47 и 30 лет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью враг атаковал область "Шахедами". 6 беспилотников сбили защитники из ПвК "Восток". Обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе. К сожалению, два человека погибли. Загорелась сухая трава. Спасатели пожар потушили", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что один из вражеских беспилотников попал по частному предприятию в Криворожском районе. В результате происшествия случился пожар. Пламя охватило более 100 кв.м и достигало 4-метровой высоты. Спасатели вскоре ликвидировали возгорание.

"По Никополю агрессор ударил из тяжелой артиллерии. Люди целые", — сказал Лысак.

В то же время глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что в результате удара по Криворожскому предприятию загорелся газопровод высокого давления. К счастью, никто не пострадал.

Также он подчеркнул, что в течение ночи над Днепром были уничтожены три беспилотника оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром во вторник, 4 июля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии Херсон. В результате есть погибшие и пострадавшие.