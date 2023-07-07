Сбили большинство, но не все: в ВСУ рассказали о ночной атаке "шахедами"

ВСУ уничтожили больше половины "шахедов" минувшей ночью

В ночь на 7 июля в небе над Украиной сбили 12 вражеских "шахедов". Всего было выпущено 18 ударных беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

"В ночь на 7 июля 2023 г. российские оккупационные войска атаковали иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край)", — отмечают силовики.

По данным военных, противовоздушная оборона работала по беспилотникам в южных и восточных регионах Украины.

"В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены 12 ударных БпЛА "Shahed-136/131", — добавили в Воздушных силах.

При этом силовики не отмечают, были ли зафиксированы прилеты минувшей ночью.

Ранее "Телеграф" писал о том, что обломки вражеского беспилотника упали на автомобиль в пригороде Днепра. В результате происшествия погибли два человека, которые находились в транспортном средстве. По данным местных властей, защитники из ПвК "Восток" сбили 6 беспилотников врага.