Давим врага и удерживаем инициативу: в ВСУ рассказали о продвижении под Бахмутом

За минувшие сутки российские оккупанты 318 раз били по украинским военным под Бахмутом ствольной и реактивной артиллерией

Силы обороны Украины ведут контрнаступательные действия на нескольких участках фронта. За последние сутки на Бахмутском направлении наши воины продвинулись более чем на километр.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

"Силы обороны продолжают там (на Бахмутском направлении — ред.) удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам. В частности, за последние сутки там пройдено более километра", — уточнил он.

По словам Череватого, за минувшие сутки российские оккупанты 318 раз били по украинским военным ствольной и реактивной артиллерией и совершили три авианалета. Всего произошло семь боестолкновений — уничтожен 61 оккупант, 116 ранены, пятеро взяты в плен.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, украинские воины перехватили инициативу на фронте, но продвигаются медленно, хотелось бы, чтобы это происходило быстрее.