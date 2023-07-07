В США рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО

Партнеры остаются полностью на стороне Украины

США не против расширения НАТО, однако Украине для вступления в Альянс нужно выполнить ряд требований.

Такое заявление в интервью Голосу Америки сделал координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Штаты и дальше поддерживают политику "открытых дверей" НАТО.

"Мы также понимаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна отвечать определенным требованиям. Это необходимо, чтобы начать серьезную дискуссию между этой страной и Альянсом. Мы хотим уважать этот процесс", — сказал Кирби.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что Украину никто не оставит в "серой зоне" безопасности между Альянсом и россией.

Он заверил, что все партнеры полностью на стороне украинского государства в его борьбе с оккупантами.

"Сообщение, переданное путину громкое и четкое — не только Соединенные Штаты, не только Запад, но и целый мир продолжат поддерживать Украину", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно о вступлении Украину в НАТО заговорили в Чехии.