Чехия передаст Украине вертолеты и не только: чем она еще поможет

Чехия является одним из самых активных помощников Украины во всех отраслях

Чехия с начала полномасштабной войны активно помогает Украине вооружением, скоро страна передаст Украине вертолеты и боеприпасы. Также Чехия будет принимать участие в подготовке украинских пилотов, в том числе и для истребителей F-16.

Об этом заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, сообщает "Укринформ".

"Подтвердил сегодня господину президенту, что Чехия дарит Украине … вертолеты, а в последующие месяцы передаст 100 тысяч боеприпасов большого калибра", — уточнил он.

Фиала добавил, что Чехия примет участие в подготовке пилотов, в том числе и для истребителей F-16, а также передаст симуляторы, чтобы летчики могли обучаться в Украине.

Премьер-министр подчеркнул, что Чехия является одним из самых активных помощников Украины во всех отраслях – финансовой, экономической, гуманитарной, а также одним из крупнейших поставщиков военной техники и амуниции.

"Это означает, что каждый день с начала войны из Чехии в Украину отправляются в среднем 10 тысяч единиц амуниции и по меньшей мере один танк, ЗРК, специальный автомобиль и тому подобное", — отметил Фиала.

Он добавил, что на заседании правительства с предпринимателями оговаривались вопросы совместного производства чешских и украинских оборонных фирм. Он подчеркнул, что это уже не помощь, а сотрудничество.

Глава чешского сказал, что считает поддержку Украины одним из приоритетов своей работы и пообещал "очень интенсивно" продолжать поддерживать нашу страну как на пути к победе, так и в ходе послевоенного восстановления.

Как сообщал "Телеграф", президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия готова работать над тем, чтобы вопрос вступления Украины в состав Евросоюза начал обсуждаться как можно скорее.