45-я отдельная артиллерийская бригада получила важное оборудование от Григория Козловського

Известный меценат, основатель и президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский продолжает оказывать помощь украинской армии, которая противостоит российскому агрессору.

Григорий Петрович Козловский оказал необходимую помощь 45-й отдельной артиллерийской бригаде, которая была создана на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в 2014 году и дислоцируется во Львовской области. Самой академии передали комплект оборудования для учебной комнаты аэроразведки.

Григорий Петрович Козловский

Военным на передовую отправили оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбойные молотки и другое. Также в пакет помощи вошли лед-панели, сенсорный стол, мультитач-панель и мощные ноутбуки.

Григорий Козловский передал военным мощные ноутбуки

Как заявил начальник факультета ракетных войск и артиллерии Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Артем Дзюба, современная война ведется не столько автоматами, сколько всевозможными видами дронов.

"Передовые технологии сохраняют жизни людей. Поэтому мне очень приятно, и я бы хотел от всего нашего коллектива ракетного войска и артиллерии поблагодарить клуб "Рух" за эту работу, которую они делают", — сказал он.

Бойцы получили комплектующие к системе Starlink

Кроме того, бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ получили от "Руха" комплектующие к системе Starlink. Общая сумма помощи, которую оказали военным, превысила 800 тысяч гривен.

Григорий Козловский вместе со своим клубом выразил слова благодарности нашим защитникам. Он отметил, что они не просто защищают страну, но и подсказывают волонтерам, что нужно, и куда необходимо направить усилия. Козловский добавил, что он и ФК "Рух" тесно сотрудничают с 45-й бригадой и хорошо понимают их потребности. Меценат уверен, что такие шаг значительно приближают день нашей общей победы.

Григорий Козловский и ФК "Рух" имеют множество благодарностей

В то же время генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедишин заверил, что ФК "Рух" будет поддерживать украинскую армия до последнего дня войны. Сегодняшняю помощь он назвал "данью благодарности нашим военным за то, что удалось провести прошлый сезон".

Но и это не все — также Григорий Козловский лично передал двум львовским бригадам шесть военных грузовиков, экскаватор, сетки и два десятка раций. Ранее за средства мецената военным купили и передали 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, почти 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также капитально отремонтировано 15 автомобилей.

Также военным передали лед-панели, сенсорный стол и мультитач-панель

Также 45-я отдельная артиллерийская бригада получала от Козловского зимние шины к грузовым автомобилям, сверлильный станок, оборудование верхолаза, гидравлический пресс и беспилотники "Посейдон". Эти БПЛА оснащены двумя камерами с 40-кратным зумом, что дает возможность вести наблюдение за противником с большой высоты.

Благодарности ФК " Рух" и Григорию Козловскому

Результаты такого объема помощи для армии уже сполна ощутили на себе оккупанты. От "45-ки" им были переданы "пламенные приветы" от Григория Козловского и ФК "Рух" с пожеланиями "сдохнуть" и "сгореть в аду".

Григорий Козловский оказывает помощь ВСУ с первого дня войны

Такого рода "послания" оккупантам будут продолжаться до тех пор, пока последний из них не покинет территорию Украины. Сотрудничество между футбольным клубом "Рух", его основателем Григорием Козловским и 45-й отдельной артиллерийской бригадой Вооруженных сил Украины и другими военными продолжается и набирает обороты.