ВСУ - Боги войны: как изменилась риторика союзников и Украины за 500 дней сражений

За время сражений армия Украины и общество окрепли, а союзники стали больше верить в Украину

В Украине сегодня, 8 июля 2023 года, юбилейный день противостояния российской агрессии. Уже 500 дней украинские воины уничтожают "вторую армию мира" и отвоевывают метр за метром оккупированных территорий.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности показал, как изменилась риторика союзников и Украины за время полномасштабного вторжения россии.

В первые дни и месяцы большой войны мир со страхом реагировал на то, что россия стягивает новые подразделения в Украину. Оккупанты перебрасывали корабли и тяжелую технику. Однако уже к середине лета ВСУ показали всю мощь, и оккупанты стали бояться вступать в бой с украинскими воинами.

Наступление россиян в первые дни было очень стремительным. Они за несколько дней захватили существенные территории на юге и севере страны, а в июле объявили о выходе на админграницы Луганской области. Но украинским воинам удалось освободить Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, остров Змеиный, а также выгнать россиян из Херсона, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас воины активно давят на Бахмутском и Запорожском направлении, лишив врага преимущества. Сейчас контрнаступление ВСУ продвигается медленно, но уверенно. На Западе считают, что это начало середины.

Также Силы обороны Украины утопили крейсер "Москва", который был флагманом Черноморского флота россии. Кроме того, Крым и российские базы регулярно подвергаются атаке дронов. Захваченный полуостров больше не является надежным и безопасным тылом для оккупантов, особенно после удара по Крымскому мосту.

Система ПВО тоже стала сильнее. Если в начале большая часть российских ракет долетала до целей, нанося серьезный урон гражданской и военной инфраструктуре, то сейчас в Украине есть комплексы ПВО Patriot. Уже давно большая часть ракет и дронов врага уничтожаются в небе, и даже "несбиваемые" ракеты "Кинжал".

Глядя на то, как сражаются украинские воины, союзники тоже изменили свою риторику. Германия долгое время выступала против передачи танков Leopard Украине, но в итоге власти страны не только одобрили передачу тяжелого оружия из ФРГ, но и разрешили реэкспорт из других стран. Теперь Украина ждет, когда же союзники решат вопрос о передаче истребителей F-16, о которых в начале вторжения даже не шло речи. Напомним, что учения первых летчиков пройдут в Великобритании уже этим летом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько времени для контрнаступления есть у Украины. Глава Украинской разведки Кирилл Буданов дал свой прогноз.