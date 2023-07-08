"Открытка поддержки": украинцам предлагают поддержать семьи погибших Героев

На кассах магазинов Киева уже появились ящики

Общественная организация "Мечта детей Украины" для поддержки семей погибших защитников, военнопленных и пропавших без вести начала проект "Открытка поддержки".

"Ежедневно мы присылаем гуманитарную помощь и вкладываем в пакеты открытки с теплыми словами и пожеланиями от неравнодушных украинцев. Эти открытки "полетят" вместе с нашими посылками в семьи, наиболее нуждающиеся в поддержке в виде искренних слов, картинке от ребенка и т.д.", — рассказывает председатель ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

Инициативу поддержала сеть детских магазинов Антошки. На кассах магазинов Киева уже появились Открытки и ящики для них.

"Очень щемяще, когда такие открытки подписывают дети. А что меня больше всего поразило, это подростки, которые также интересовались и присоединились к проекту" - говорит Яровая.

Психологическая поддержка, понимание, что они не наедине со своей бедой семьям погибших защитников нужны не меньше, чем любая помощь. Чем больше представителей ответственного бизнеса и неравнодушных граждан присоединятся к проекту, тем более мощный сигнал получат семьи героев: "Мы одна украинская семья".