Было сложно: в ВСУ рассказали, почему рф не смогла уничтожить украинские самолеты в первые дни вторжения

Как Украина сохранила самолеты

Первые месяцы вторжения для украинских пилотов и зенитчиков были особенно напряженными, однако им удалось сохранить контроль за небом.

Как рассказал в интервью "Фокусу" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на 500-ый день вторжения, подобные тренировки проводились с 2014 года на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области.

"Там каждую осень они тренировались сбивать воздушные цели, вроде Ту-143 "Рейс" — это старые советские беспилотники, фактически копия ракет "Калибр" по характеристикам. Де-факто, именно эти тренировки – единственная практика наших зенитчиков в отражении атак крылатыми ракетами врага", — сказал он.

По его словам, украинские пилоты тоже учились сбивать эти БПЛА, а также выходить из-под ракетной атаки и совершать посадку на специальных участках автомобильных дорог.

По словам Игната, именно эти тренировки позволили сохранить большую часть самолетов в первые дни российского вторжения. Некоторая часть самолетов была утрачена, однако полного контроля неба россиянам достичь не удалось.

"Если бы им это удалось, это привело бы к утрате страны. А этого нельзя было допустить", — отметил он.

Игнат напомнил, что первые полтора месяца для украинских воздушных сил были очень тяжелыми, поскольку пришлось выстраивать систему ПВО из того, что осталось на вооружении, а также организовывать дежурство на запасных аэродромах. Кроме того приходилось постоянно совершать боевые вылеты.

Как сообщалось ранее, в ВСУ ранее сообщили, что с начала июня Украина потеряла в боях 1 самолет, хотя в россии заявили, что сбили 20.