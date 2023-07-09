Выехать смогут даже не все женщины: кого из украинцев будут выпускать за границу в июле

Окончательное решение принимается пограничниками

Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это означает, что для многих наших граждан, как и раньше, закрыт путь из Украины. Впрочем, существует ряд категорий граждан, которых могут выпустить из страны.

"Телеграф" рассказывает о том, кого из украинцев выпустят за границу в июле 2023 года.

Женщины

Украинки могут выезжать за границу почти без ограничений. Министерство обороны Украины отмечает, что выехать за границу могут даже военнообязанные женщины. Но ограничения на выезд имеют женщины-чиновники и народные депутаты. Они могут пересекать границу только с целью служебной командировки.

Мужчины

Выезд мужчин за границу запрещен до конца военного положения всем военнообязанным и ограниченно годным к военной службе за некоторыми исключениями. Также с января 2023 года выезд за границу запрещен депутатам, должностным лицам и прокурорам. Они могут покинуть Украину только с целью служебной командировки.

Вот кто из мужчин может уехать за границу 2023:

непригодные к военной службе — при наличии решения медицинской комиссии о непригодности;

временно непригодные к военной службе — при наличии справки об инвалидности и документа о подтверждении статуса временно непригодного;

мужчины с инвалидностью I-III группы — при наличии документа, подтверждающего статус инвалида и выданного в Украине;

родители троих и более детей — при наличии свидетельств о рождении детей, о браке или расторжении брака, или удостоверения отца многодетной семьи;

отцы-одиночки несовершеннолетнего ребенка — при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа о смерти матери или лишении ее материнских прав;

мужчины, которыесопровождают больного родственника (жену, родителей, детей) или родственника с инвалидностью — при наличии документов о состоянии здоровья больного и исключительно в сопровождении лица, за которым ухаживает мужчина;

мужчины, которые сопровождают ребенка или жену с инвалидностью — при наличии соответствующего врачебного заключения;

мужчины, которые постоянно проживают за границей и могут подтвердить это специальными отметками в паспорте;

деятели культуры, получившие разрешение на выезд от Министерства культуры;

моряки и железнодорожники — при наличии письма судовладельца или трудового договора;

спортсмены — при наличии разрешения на участие в соревнованиях за рубежом от Министерства спорта;

водители, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и имеют профиль в информационной системе Укртрансбезопасности;

волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ и гуманитарную помощь;

раненые военнослужащие ВСУ — при наличии направления на лечение за рубежом и подтверждения от Минздрава.

Стоит отметить, что даже наличие всех необходимых документов не гарантирует выезда за границу. Окончательное решение принимается пограничниками.

Напомним, ранее мы писали о том, как водители могут выехать из Украины и какие документы для этог необходимы.

Также "Телеграф" сообщал о выезде из Украины для депутатов местных советов. Они вправе покинуть страну при наличии одного обстоятельства из четырех.