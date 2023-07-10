ВСУ развивают контрнаступление в районе Бахмута, а оккупанты продвинулись под Авдеевкой: свежие карты боев

Оккупанты восстанавливают свои позиции на затопленных территориях Херсонской области

Идет 502-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинская армия продолжает теснить врага возле Клищиевки под Бахмутом и ведет контрнаступательные действия в Запорожской области. Врагу же удалось продвинуться под Авдеевкой.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба Украины, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, идут тяжелые бои. В течение суток произошло 27 боевых столкновений.

Луганская и Харьковская области

Российские войска 9 июля атаковали к северу от Сватового и к югу от Кременной. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты совершили неудачные наземные атаки вблизи Берестового, Новоселовского, Стельмаховки, Спорного и Веселого.

Луганская и Харьковская области

Донецкая область

Украинские войска продолжают развивать контрнаступление в районе Бахмута. Командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска имеют там успех.

Генштаб Украины сообщил, что наши воины отразили российскую наземную атаку в районе Дубово-Василовки (6 км северо-западнее Бахмута). Российский военный блогер заявил, что россияне совершили неудачные наземные атаки со своих позиций в Берховке.

Бахмутское направление

Обе силы продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк, и россиянам удалось продвинуться. Геолокационные кадры указывают на то, что оккупанты совершили незначительное продвижение к юго-западу от Веселого (4 км от Авдеевки).

Донецкая область

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно атаковали Авдеевку, Новокалиново, Степное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку.

"Южная ось"

9 июля украинские войска продолжили продвижение на границе Донецкой и Запорожской областей. Контрнаступательные действия и контрбатарейную борьбу ВСУ ведет на Бердянском направлении.

Связанный с кремлем военный блогер утверждал, что украинские силы продвинулись к Приютному с севера и сейчас находятся примерно в 2 км от населенного пункта, а российские войска безуспешно контратаковали с направления Урожайного в сторону Благодатного. Генштаб Украины также сообщил, что украинские войска отразили российские атаки у Благодатного. Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области.

Запорожская область

По данным аналитиков, российские войска продолжали восстанавливать позиции на восточном (левом) берегу реки Днепр, ранее были затоплены после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции. Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российским силам частично удалось восстановить некоторые позиции, но им мешают мины, рассеянные по российским позициям во время наводнения.

Херсонская и Николаевская области

Гуменюк отметила, что многие российские военные не желают возвращаться на заброшенные позиции из-за мин, но командование заставляет их это делать. Российские военкоры ранее заявляли, что россияне несут там значительные потери из-за попадания на минные поля в ходе попыток подавить украинские позиции возле Антоновского моста.

Ранее "Телеграф" писал, что министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал возможные скорые "очередные жесты доброй воли" российских оккупантов и назвал направления.