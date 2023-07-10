"Настало время возмездия": украинские разведчики заинтриговали новым видео

В ролике явно на что-то намекают

Главное управление разведки Минобороны опубликовало интригующий ролик, который касается войны в Украине.

Его показали в пресс-службе ГУР МО в социальных сетях.

На ролике о наших военных также наложен обратным отсчетом. Кроме того, там показали героические бои украинских солдат, их успехи в результате контрнаступления и освобождение новых территорий.

"Настало время возмездия", – говорится уже в самой концовке ролика.

Интересно, что Главном управлении разведки не объяснили, что значит эта публикация.

В комментариях под постом люди также пытаются угадать, что же значит этот загадочный ролик. Также наши соотечественники пожелали удачи защитникам Украины в противостоянии с оккупантами.

Ранее "Телеграф" писал о том, что после более чем 16 месяцев войны Украина начала превосходить россию в количестве танков. Также мы сообщали, что в Минобороны рассказали об успехах наступления украинских военных. Там отметили, что публикации в СМИ о продвижении ВСУ идут с опозданием на сутки или двое, потому что это требования безопасности операций.