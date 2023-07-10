Не оставляет врагу шанса: как ВСУ используют советскую зенитку для борьбы с дронами (видео)

Советская зенитка неплохо справляется с современными "птичками"

Россияне все чаще используют беспилотники на войне в Украине, но наши защитники также со временем научились более качественно им противостоять.

Так, с воздушными целями врага борются зенитчики ВСУ при помощи установки ЗУ-23−2.

Эта зенитка еще советского производства. Ее активно изготавливали в период с 1961 по 1971 год. Скорострельность установки составляет 2000 выстрелов в минуту. Масса установки — 950 кг, в то время как масса снаряда — 190 г. Дальность стрельбы: 1,5 км по высоте, 2,5 км по дальности.

Несмотря на возраст данного вооружения, наши защитники очень довольны работой зенитки.

"Парни увидели на картинке, что в нашем районе летает вражеский беспилотник, или услышали, как он работает. Выехали, отработали по нему. Попали по нему или нет, видно сразу", — говорят военные.

В частности, при помощи таких установок наши военные сбивают российские "Орланы-10", которые несут опасность для украинской бронетехники.

"Был день, когда мы поразили три цели. Первым был беспилотник российского производства Орлан-10, его сопровождали два "Ланцета". И если первый имеет устаревшую оптику и работает достаточно громко, благодаря чему его не трудно заметить, то второй довольно опасен для украинской техники. "Ланцет" работает против бронетехники, его цели — это танки и артиллерия. Для сравнения, Shaheed может работать по любым целям", — отмечают защитники.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в США одобрили передачу Украине кассетных боеприпасов к артиллерии, а также объявили о новом пакете помощи на 800 миллионов долларов.