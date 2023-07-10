Просто ради развлечения — оккупанты избили до полусмерти глухонемого мужчину

30-летний инвалид детства сейчас в больнице в очень тяжелом состоянии

На оккупированной территории Донецкой области, в селе Кременевка Мариупольского района российские оккупанты ради развлечения жестоко избили молодого мужчину.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, жертвой россиян стал 30-летний глухонемой парень, инвалид детства.

Как сообщил Андрющенко, украинца избили почти до полусмерти. Сейчас пострадавший в реанимации в Мариупольской больнице №2 интенсивной терапии. Состояние мужчины очень тяжелое.

Советник городского головы Мариуполя также акцентировал, что совершенное преступление никто не расследует. То есть там царит "абсолютная безнаказанность".

"Остается только надеяться, что паренек выживет. А русские п#дары поедут домой в пакетах. Или просто прорастут на нашей земле", — написал Андрющенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как после подрыва россиянами Каховской ГЭС во временно оккупированных Олешках могли погибнуть сотни украинцев, потому что людей просто не эвакуировали из-за отсутствия российских паспортов. Как считают в Центре национального сопротивления, такие действия россиян по отношению к гражданским имеют все признаки геноцида.