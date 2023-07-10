Укр

Много хороших новостей: Маляр рассказала об успехах на юге и под Бахмутом

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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ВСУ Новость обновлена 10 июля 2023, 15:02
ВСУ. Фото Генштаб ВСУ

Успехи есть как на юге, так и на востоке

В Министерстве обороны Украины прокомментировали ход контрнаступления ВСУ. Там поделились успехами за прошедшую неделю.

Об этом рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По её словам, ситуация на Восточном и Южном направлениях сейчас выглядит следующим образом:

Восток

"За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения, выравнивание линии фронта освобожденная площадь на Востоке составляет 24 кВ.км увеличена за неделю на 4 кВ.км".

Бахмут:

В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу.

"Это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута".

Юг

"За неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение вглубь противника от линии нашей обороны. Освобожденная площадь составляет 168,6 кВ.км. Увеличена за неделю на 10,2 кВ.км".

Всего, за прошедшую неделю Силы обороны нанесли удары по таким вражеским целям:

  • свыше 79 ударов по районам сосредоточения личного состава противника;
  • по 8 пунктам управления;
  • по 17 станциям РЭБ;
  • по 11 складам боеприпасов врага;
  • уничтожили 24 зенитно-ракетных комплекса врага;
  • уничтожили 39 из 67 иранских ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

При этом, по словам Маляр, враг также не сидел на месте и всего за неделю нанес по Украине 39 ракетных и 334 авиационных ударов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Генштабе поделились хорошими новостями с фронта.

Теги:
#Украина #Минобороны #Контрнаступление #ВСУ