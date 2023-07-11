"Залужный еще не определился": экс-глава Генштаба Британии оценил контрнаступление ВСУ

Генералы никогда не могут позволить себе роскошь вести войну так, как нам предлагает руководство по доктрине, — Марк Карлтон-Смит

Экс-глава Генштаба Британии, генерал Марк Карлтон-Смит считает, что контрнаступление украинских войск является очень обдуманным, точным и осторожным в отношении жизней бойцов и военных возможностей. Возможно, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный еще не определился, когда придет оптимальное время и место для развертывания стратегических резервов.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net

"Контрнаступление во многих аспектах является именно таким, каким я как военный профессионал ожидал его видеть. Оно очень обдумано, очень точно, осторожно в отношении жизней ваших солдат и военных возможностей. Вы не желаете атаковать российскую оборону в местах, где она наиболее защищена. Но пытаетесь определить и выявить российские слабости, которые вы могли бы намного успешнее использовать. И это не может происходить быстро", — отметил генерал.

Он добавил, что ожидает постоянного постепенного прогресса, частями. Это будет очень целенаправленная работа, которая займет некоторое время. Это не то, что завершится решающим образом.

"Я не думаю, что это произойдет обязательно этим летом. Но это создаст условия для поля боя осенью. Это будет создавать условия для того, как Украина решит использовать свои стратегические резервы. Я не удивлюсь, если генерал Залужный еще не определился с тем, когда наступит оптимальный момент времени и места для развертывания такого рода сил и средств", — пояснил Карлтон-Смит.

Экс глава Генштаба Британии, участвовавший во многих войнах – Персидский залив, Ирак, Афганистан, где западная коалиция имела преимущество в воздухе, ответил на вопрос, может ли Украина эффективно использовать западное оружие без преимущества в воздухе.

"Генералы никогда не могут позволить себе роскошь вести войну так, как нам предлагает руководство по доктрине. Задача генерала — вести ту войну, которую он должен вести, и теми средствами, которые у него есть", — сказал он.

Карлтон-Смит признал, что Украина была бы более успешной, если бы могла задействовать весь спектр трехмерной войны, однако "сегодня она не может".

"И потому было бы ошибкой для полевых командиров вести битву, будто они имеют преимущество (в воздухе. – Ред.). Именно поэтому в контрнаступлении они применяют более консервативный и осторожный подход", — резюмировал экс-глава Генштаба Британии.

Как ранее рассказывал Телеграф, заместитель министра обороны США по политике Колин Каль оценил, на каком этапе своего контрнаступления сейчас находятся украинские силы и какие выводы можно сделать уже сейчас.