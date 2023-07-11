Британский генерал объяснил, почему Запад думал, что Украина проиграет

Многие прогнозы западных правительств и аналитиков о победе россии над Украиной не оправдались. В чем был просчет – рассказал эксглава Генштаба Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит.

В начале полномасштабного вторжения рф в Украину многие западные правительства и аналитики считали, что Украина быстро проиграет. Однако они ошиблись, переоценив российский военный потенциал.

Об этом LIGA.net рассказал эксглава Генштаба Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит.

Учитывая миллиарды рублей, которые были вложены в модернизацию российской армии, аналитики предполагали, что российские тактические военные показатели будут лучше.

"Также я думаю, что западные страны неправильно поняли глубину национального духа сопротивления украинцев. Это невероятный призыв вашего президента стать к оружию. Когда он сказал, что мне нужна не эвакуация, а боеприпасы. И гражданская, народная мобилизация, которую это привело, — отметил военный. — Также мы просчитались с исключительной тактической военной эффективностью и очень быстрой мобилизацией украинских Вооруженных Сил. И скорым гражданско-военным партнерством".

Из-за этих трех просчетов зарубежные военные эксперты предположили, что россия может победить очень быстро, подавив любое военное сопротивление Украины.

По словам генерала, такие же ошибки совершили путин и его вооруженные силы. Это привело к просчетам в военном планировании. Поэтому они быстро совершили ряд тактических ошибок и потеряли какое-либо проявление военной неожиданности. С тех пор они пытаются восстановить тактический военный импульс или какую-нибудь стратегическую инициативу.

Как сообщал сайт "Телеграф", Украина выстоит, но цена, которую заплатит россия за попытку ее покорить, окажется огромной.