По всей Украине объявлялась воздушная тревога: что известно

Вражеский самолет осуществлял не боевой вылет

Во вторник, 11 июля, около 15:00 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет потенциального носителя "Кинджалов" на территории россии.

В мониторинговых каналах сообщили, что на аэродроме Саваслейка взлетел Миг-31К. Но по состоянию на 15:15 пусков ракет зафикисровано не было, а около 15:25 начались отбои по регионам.

Миг-31К опасен тем, что может нести ракеты "Кинджал", которые могут поражать как стационарные объекты, так и надводные цели — авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Ракета Х-47м2 "Кинжал" разрабатывалась для того, чтобы преодолевать системы ПВО и ПРО. Ее скорость до 14 000 км/ч.

По состоянию на сейчас ракетная угроза прошла, МиГ совершил посадку на аэродроме вылета.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне ударили по Николаеву ракетой "Искандер-М" в ночь на 10 июля. Поврежден объект инфраструктуры, информации о пострадавших нет.